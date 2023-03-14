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"Ждут, когда сменится власть": полковник рассказал об отношении жителей Донбасса к ВСУ

14 марта 2023, 02:12
Украина допустила немало ошибок. На Донбассе достаточно людей, которым безразлично, в какой стране жить.
Сергей Ильницкий
Полковник Сергей Ильницкий рассказал о боях за Бахмут и об отношении местных жителей к ВСУ / Фото УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Бои в Бахмуте Донецкой области продолжаются круглосуточно. Война там чувствуется в воздухе. Никто не расслабляется, и пока одни воюют, другая смена отдыхает. При этом в городе остается немало гражданских, но не все они рады Вооруженным силам Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), который сейчас воюет под Бахмутом.

По его словам, кто-то не может уехать из города по состоянию здоровья, кто-то просто не хочет покидать свой дом. Фиксируется много случаев, когда гражданские попадают под обстрелы и погибают, поэтому сейчас началось принудительное выселение из Бахмута.

По словам Ильницкого, Донбасс – "очень тяжелый регион".

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"Скажу откровенно, там достаточно людей, которые не рады нас там видеть и которые говорят: "Если бы вас не было, не было бы и этой войны". Тем людям безразлично, в России жить или в Украине", - отметил полковник.

Он объяснил, что немало жителей Донбасса ездили в Россию на заработки, там везде работает российское телевидение.

"Ведь за девять лет мы не смогли наладить телевизионное и радиовещание на Донбассе, чтобы предоставлять правдивую информацию и проводить украинизацию. Очень много ошибок допустили мы сами", - сказал Ильницкий.

"Ждуны" просто ждут, когда сменится власть, а какая она будет – им все равно", - отметил военный.

Ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области и бросают туда свои основные силы. Им даже удалось захватить некоторые территории, рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол").

Он отметил, что в Бахмуте до сих пор остается угроза окружения города, ведь он уже окружен наполовину. Полковник убежден, что Украине необходимо продолжать сдерживать оборону и уничтожать врага в Бахмуте.

Ранее в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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