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"Желание в каменный век перейти?": Зеленский ответил на угрозы Лукашенко

8 февраля 2022, 16:48

По словам Зеленского, Украина также может прекратить поставки энергоресурсов со своей стороны.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Во время совместного брифинга с президентом Франции президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы Александра Лукашенко о том, что Беларусь прекратит поставки Украине горюче-смазочные материалы и электричество. В частности, в случае эскалации между Россией и Украиной.

"Недавно один человек из Беларуси заявил, что если будет эскалация со стороны РФ, то они сразу прекратят поставки энергоресурсов. Как мы должны на это реагировать? Как я отреагировал - попросил предоставить мне статистику товарооборота между Украиной и Беларусью: 1,5 млрд экспортирует Украина, 4,5 млрд - Беларусь в Украину", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Украина также может прекратить поставки энергоресурсов со своей стороны.

"Если страны начинают ограничивать торговлю - то от этого страдает? Если есть желание в каменный век перейти - можем сделать так: что-то запретит Украина, что-то запретит Беларусь", - добавил Зеленский.

Лукашенко выступил с угрозами

Накануне Александр Лукашенко выступил с военными угрозами в адрес Украины. По его словам, Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия, если Киев решится на наступление на Донбассе.

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"Опасность одна - что они (Украина, - ред.) предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса", - цитирует его слова БЕЛТА.

По его словам, в таком случае Беларусь будет действовать как Россия.

"Точно так, как российская", - ответил он на вопрос о том, как себя поведет белорусская армия в случае наступления на Донбассе.

Лукашенко уточнил, что это будет совместный ответ с российской армией.

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"Если вы (Украина - ред.) столкнетесь с Россией - мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент заявил, что они с Путиным очертили некие "красные линии", и если Украина их переступить - получит ответ.

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