Жена Байдена нарушит 230-летнюю традицию первых леди США

Джилл Байден не планирует бросать работу / Фото: twitter.com/DrBiden

Жена победителя президентской гонки в США Джо Байдена заявила о планах нарушить 231-летнюю традицию и продолжить работать вместо того, чтобы всецело посвятить себя роли первой леди.

Как сообщает USA Today, согласно традиции, первая леди должна жить в Белом доме вместе с президентом и полностью посвятить себя семейным обязанностям.

Впрочем, Джилл Байден, которая преподает английский язык в колледже, а также специализированно занимается с эмоционально неуравновешенными детьми, не намерена бросать работу.

"Если мы доберемся до Белого дома, я буду продолжать преподавать. Я хочу, чтобы люди ценили учителей, знали их вклад и продвигали свою профессию", – сказала она в интервью.