Жена Байдена нарушит 230-летнюю традицию первых леди США

Джилл Байден не намерена бросать работу.
Жена победителя президентской гонки в США Джо Байдена заявила о планах нарушить 231-летнюю традицию и продолжить работать вместо того, чтобы всецело посвятить себя роли первой леди.
Как сообщает USA Today, согласно традиции, первая леди должна жить в Белом доме вместе с президентом и полностью посвятить себя семейным обязанностям.
Впрочем, Джилл Байден, которая преподает английский язык в колледже, а также специализированно занимается с эмоционально неуравновешенными детьми, не намерена бросать работу.
"Если мы доберемся до Белого дома, я буду продолжать преподавать. Я хочу, чтобы люди ценили учителей, знали их вклад и продвигали свою профессию", – сказала она в интервью.
Автор: Яна Катасонова