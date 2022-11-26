Жена главы Николаевской ОГА вернулась в Украину: Ким показал трогательные кадры встречи

С началом полномасштабного вторжения России в Украину семья политика уехала в безопасное место. Теперь же жена и сын Виталия Кима вернулись в Николаев.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким после длительной разлуки встретился с супругой Юлей. С началом полномасштабного вторжения России в Украину семья политика уехала в безопасное место. Теперь же его жена и сын вернулись в Николаев.
На странице в Instagram Виталий Ким разместил фото теплой встречи с семье на вокзале в Николаеве.
Для жены глава Николаевской ОВА подготовил огромный букет из белых цветов и плакат "Юля, welcome home".
Подписчики Кима порадовались, что семья воссоединилась и пожелали им счастья и скорейшей победы.
Ранее Главред рассказывал о супругах украинских политиков, чьи фамилии у всех на слуху после военного вторжения России в Украину.
Вам также может быть интересно:
- С ними можно и в огонь, и в воду: имена женщин, которые становятся лучшими женами
- Маленький лев: жена Бориса Джонсона показала редкое фото их лохматого двухлетнего сына
- Бывшая жена Виталия Кличко в спортивном луке похвасталась подтянутой фигурой йогини
Автор: Анна Ярославская