УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жена главы Николаевской ОГА вернулась в Украину: Ким показал трогательные кадры встречи

26 ноября 2022, 11:55

С началом полномасштабного вторжения России в Украину семья политика уехала в безопасное место. Теперь же жена и сын Виталия Кима вернулись в Николаев.

Виталий Ким встретил жену и сына на вокзале
Виталий Ким встретил жену и сына на вокзале / Фото instagram.com/kimkimvitalii

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким после длительной разлуки встретился с супругой Юлей. С началом полномасштабного вторжения России в Украину семья политика уехала в безопасное место. Теперь же его жена и сын вернулись в Николаев.

На странице в Instagram Виталий Ким разместил фото теплой встречи с семье на вокзале в Николаеве.

Для жены глава Николаевской ОВА подготовил огромный букет из белых цветов и плакат "Юля, welcome home".

Виталий Ким с женой
Виталий Ким с женой / скриншот

Подписчики Кима порадовались, что семья воссоединилась и пожелали им счастья и скорейшей победы.

Жена главы Николаевской ОГА вернулась в Украину: Ким показал трогательные кадры встречи
Жена главы Николаевской ОГА вернулась в Украину: Ким показал трогательные кадры встречи

Ранее Главред рассказывал о супругах украинских политиков, чьи фамилии у всех на слуху после военного вторжения России в Украину.

Вам также может быть интересно:

война в Украине новости Николаева Виталий Ким
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:19

Оккупанты обстреляли Днепр, после взрывов в городе задымление: что известно на данный момент

12:00

Грядущие потрясения России: мост отправится на морское дно, а Крым станет западнеймнение

11:59

Войска РФ могут побежать сверкая пятками: эксперт назвал сценарий возвращения КрымаВидео

11:55

Жена главы Николаевской ОГА вернулась в Украину: Ким показал трогательные кадры встречиВидео

11:48

Киевлянам назвали сроки возвращения электрики, воды, отопления и связиВидео

Реклама
11:31

Розовую воду не заменит ни одно удобрение: как поливать комнатные растения марганцовкойВидео

11:17

"Время расплаты": РФ заплатит за жертв Голодомора и за сегодняшние преступления - Ермак

11:15

РФ бьет по Украине ракетами из ядерного арсенала без боевой части, чтобы отвлечь внимание ПВО - разведка

10:57

Как подключить повербанк к роутеру и быть с Интернетом даже без света

10:49

Подсадные утки вместо солдатских матерей: Путин опозорился на встрече с родными погибших оккупантовВидео

10:44

"Мечтала купить дом": в Вышгороде российская ракета убила прямо на работе женщину-повара

10:02

Был призером чемпионата мира: на Донбассе погиб известный украинский чемпион-гиревикВидео

09:50

Россия задумала ликвидировать Лукашенко и бросить войска Беларуси на войну с Украиной – СМИВидео

09:41

26 ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодомора 2022

09:28

Потери РФ зашкаливают: ВСУ потрепали оккупантов на Луганщине — морги и больницы переполненыВидео

09:09

Русские, скольким детям вы не позволили родиться?мнение

09:08

"Эти цифры Кремль не пугают": в РФ готовятся к потерям среди мобилизованных в 100 тыс. человек – СМИ

08:41

"Должны замерзнуть и сгнить": вице-спикер Госдумы открыто призвал к геноциду украинцевВидео

08:26

Эксперт рассказал, как РФ может отреагировать на признание ее государством-спонсором терроризма

07:44

На Запорожье взорвали склады армии РФ: оккупантов уничтожили вместе с техникойВидео

Реклама
07:34

В Украине нет дефицита хлеба, но популярный продукт может подорожать: в чем причина и на сколько

07:16

Patriot для ВСУ: в НАТО назвали условие переброски систем ПВО в УкраинуВидео

06:49

Мощный взрыв в Мариуполе: партизаны ликвидировали "гауляйтера", еще один – раненВидео

06:29

Чем закончится Вторая холодная войнамнение

06:07

Вагнеровцы хладнокровно убили 19 мобилизованных оккупантов, потому что те "не хотели умирать первыми"Видео

06:00

"В РФ небывалый дефицит танков": эксперт рассказал, какие государства могут передать России технику

05:20

"Мы сменили тактику": в Укрэнерго рассказали, когда энергосистема будет полностью стабилизированаВидео

05:00

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Тельцы оседлают наблюдательность, а Рыбы – недоверие

04:55

Финики обладают невероятными свойствами, но могут и навредить: как правильно выбрать сухофрукт

04:37

Что делать, если заложило уши: лайфхаки, которые действительно работают

03:40

ВСУ могут взять врага в "котел" возле Сватово: эксперт рассказал детали контрнаступления на ЛуганщинеВидео

03:20

Почему нельзя выливать воду после варки сосисок: секрет, который удивит всехВидео

02:39

Желты разводы на ванной больше не проблема: как вернуть ей изначальный цвет

01:32

"Как реклама ритуальных услуг": Волочкова предстала перед россиянами в новом обличииВидео

01:15

"Путин в отчаянии": Уоллес разнес жалкие нападения РФ на критическую инфраструктуру Украины

01:00

Гороскоп на неделю 28 ноября-4 декабря 2022: Львам – лечение, Весам – трудности, а Рыбам – работа

00:51

Приметы на 26 ноября: какие 3 запрета нельзя нарушать на Иоанна Златоуста, чтобы беду не впуститьВидео

25 ноября, пятница
23:30

РФ планирует новые удары: поможет ли ПВО Patriot на польской границемнение

22:57

"Никто никому не простит": Зеленский публично отчитал Кличко

22:56

Издевался над украинцами на Киевщине: ВСУ ликвидировали замкома взвода оккупантовВидео

Реклама
22:49

Снегопадов почти не будет: синоптики предупредили об "исчезновении" зимы в УкраинеВидео

22:33

"Это катастрофа": в Минобороны Британии назвали слабые места оккупантовВидео

22:19

Путин назвал ВСУ "пушечным мясом" и распространяет фейки о "расправах с неугодными"Видео

22:05

"Есть два четких правила": Генштаб официально обратился к российским оккупантам

21:28

Данилов метко высмеял "героическую" борьбу России с украинскими ГЭС и ТЭЦВидео

21:04

Отравили целую роту водкой: россияне расстреляли почти 30 ромов - разведка

20:51

В Крыму тревожно: местных готовят к воздушным и химическим атакам - ГенштабВидео

20:48

Люди перед употреблением добавляют несколько капель йода в воду: зачем они так делают

19:40

Мы будем в свете, а они во тьмемнение

19:39

Странности в Беларуси: в Генштабе рассказали о случайной смерти российского солдатаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зима
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять