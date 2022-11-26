Жена главы Николаевской ОГА вернулась в Украину: Ким показал трогательные кадры встречи

Виталий Ким встретил жену и сына на вокзале / Фото instagram.com/kimkimvitalii

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким после длительной разлуки встретился с супругой Юлей. С началом полномасштабного вторжения России в Украину семья политика уехала в безопасное место. Теперь же его жена и сын вернулись в Николаев.

На странице в Instagram Виталий Ким разместил фото теплой встречи с семье на вокзале в Николаеве.

Для жены глава Николаевской ОВА подготовил огромный букет из белых цветов и плакат "Юля, welcome home".

Виталий Ким с женой / скриншот

Подписчики Кима порадовались, что семья воссоединилась и пожелали им счастья и скорейшей победы.

Ранее Главред рассказывал о супругах украинских политиков, чьи фамилии у всех на слуху после военного вторжения России в Украину.

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