Жена Порошенко рассказала, почему ее дети говорят по-русски

Петр Порошенко и Марина Порошенко / УНИАН

Марина Порошенко, супруга экс-президента Украины Петра Порошенко, рассказала, почему их дети разговаривают на русском языке.

Об этом она рассказала в YouTube-интервью для программы Стыдно журналистки Янины Соколовой.

На вопрос о том, почему Марина Порошенко, которая вместе с супругом позиционируют себя в качестве ярых патриотов, допустила то, что их дети говорят на русском, она ответила прямолинейно.

"Они (дети - Главред) двуязычные, как все мы. Они могут говорить и легко переходят с одного языка на другой. Я не вижу и они не видят проблем, на каком языке общаться. Я думают, что это больше уважение к их визави, с которым они общаются", ‒ заявила бывшая первая леди Украины.

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