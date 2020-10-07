Жена Порошенко рассказала, почему ее дети говорят по-русски

Бывшая первая леди страны ответила на вопрос о двуязычии своих детей.
Марина Порошенко, супруга экс-президента Украины Петра Порошенко, рассказала, почему их дети разговаривают на русском языке.
Об этом она рассказала в YouTube-интервью для программы Стыдно журналистки Янины Соколовой.
На вопрос о том, почему Марина Порошенко, которая вместе с супругом позиционируют себя в качестве ярых патриотов, допустила то, что их дети говорят на русском, она ответила прямолинейно.
"Они (дети - Главред) двуязычные, как все мы. Они могут говорить и легко переходят с одного языка на другой. Я не вижу и они не видят проблем, на каком языке общаться. Я думают, что это больше уважение к их визави, с которым они общаются", ‒ заявила бывшая первая леди Украины.
Семья Порошенко - что было ранее:
- 16 декабря стало известно, что Марина Порошенко возглавила список кандидатов от Европейской солидарности на октябрьских выборах в Киевсовет.
- До того социологический опрос показал, что на выборах в горсовет Киева в октябре в первой тройке лидеров остаются Удар, Слуга народа и Европейская солидарность.
- Больного коронавирусом экс-президента Петра Порошенко госпитализировали в одну из столичных клиник с двусторонним воспалением легких. Кроме того, с коронавирусом борется одна из дочерей политика.
Автор: Дмитрий Видоменко