"Жест доброй воли": Андрусив рассказал, при каких условиях Украина может вернуть Херсон

Контрнаступление ВСУ пока невозможно - Виктор Андрусив / УНИАН, facebook.com

Контрнаступление ВСУ на юге Украины пока невозможно. Такое мнение в интервью Главреду озвучил бывший советник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

"Сейчас о контрнаступлении на юге уже не может идти речи. Мы раньше еле начали выходить на паритет в силах, а сейчас они кратно нас превосходят. Поэтому контрудар теперь будет в другом месте, которое они ослабили. Пока не буду говорить где, но это достаточно очевидно", - отметил эксперт.

По его словам, провал новой операции РФ может стимулировать их "жест доброй воли", который они уже демонстрировали под Киевом и на о. Змеиный.

"Если все произойдет так, как я прогнозирую, то поспешное отступление после неудачного наступления может помочь нам быстро вернуть Херсон. Однако, здесь я очень осторожный оптимист относительно сроков. Если пару недель назад у нас были шансы вернуть Херсон за август-сентябрь, то теперь их нет", - сказал Андрусив.

Ранее Главред сообщал, где и когда Россия может развернуть наступательные действия на юге.

"У оккупантов не было шансов удержаться под Херсоном, после того, как были разбиты мосты. Разрушилась логистика, и проблема в том, что они даже отступить полноценно уже бы не смогли. Поэтому, чтобы спасти правобережное группировку своих войск, они решили развернуть широкое наступление на север, захватить Кривой Рог и Запорожье, и решить вопрос обеспечения своих войск", - объяснял Виктор Андрусив.

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