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Жесткий локдаун из-за COVID-19: врач назвал главную опасность

21 ноября 2020, 05:03

Вакцина от коронавируса не обеспечит 100%-й иммунитет навсегда, подчеркнул Андрей Алферов.

Карантина
В Украине могут ввести полный локдаун / УНИАН

Инфекционист Андрей Алферов оценил вероятность введения в Украине полного локдауна.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в Украине необходимо вводить полный локдаун.

"Какие-то полумеры тут совсем неуместны. Если говорить в медицинском плане, полный локдаун уменьшит нагрузку на систему здравоохранения, и то не сразу, а через несколько недель после локдауна", — сказал он.

В то же время медик скептически оценил вероятность того, что вакцина от коронавируса обеспечит 100%-й иммунитет и навсегда.

"Я сомневаюсь, что эта вакцина будет действовать после первой дозы. Почти все известные потенциальные вакцины имеют первую и вторую дозу, и только после второй начнет вырабатываться иммунитет. Не факт, что он выработается у всех, кому ввели вакцину; не факт, что он сохранится на долгое время. Кроме того, сколько людей нужно охватить, чтобы появился какой-никакой коллективный иммунитет. Поэтому появление вакцины не сможет снять полностью карантинные ограничения", — добавил Алферов.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки зафиксировано 14 тыс. 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 229 человек.
  • Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 728 человек; летальных случаев - 229; выздоровели 7 тыс. 845 человек; осуществлено тестирований за сутки - 70 тыс. 752 (в том числе методом ПЦР - 45 тыс. 957, методом ИФА - 24 тыс. 795).
  • За все время пандемии в Украине заболели 598 тыс. 085 человек; выздоровели - 274 тыс. 324 человека; летальных исходов - 10 тыс. 598; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 108 тыс. 825.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
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