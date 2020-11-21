Жесткий локдаун из-за COVID-19: врач назвал главную опасность

В Украине могут ввести полный локдаун / УНИАН

Инфекционист Андрей Алферов оценил вероятность введения в Украине полного локдауна.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в Украине необходимо вводить полный локдаун.

"Какие-то полумеры тут совсем неуместны. Если говорить в медицинском плане, полный локдаун уменьшит нагрузку на систему здравоохранения, и то не сразу, а через несколько недель после локдауна", — сказал он.

В то же время медик скептически оценил вероятность того, что вакцина от коронавируса обеспечит 100%-й иммунитет и навсегда.

"Я сомневаюсь, что эта вакцина будет действовать после первой дозы. Почти все известные потенциальные вакцины имеют первую и вторую дозу, и только после второй начнет вырабатываться иммунитет. Не факт, что он выработается у всех, кому ввели вакцину; не факт, что он сохранится на долгое время. Кроме того, сколько людей нужно охватить, чтобы появился какой-никакой коллективный иммунитет. Поэтому появление вакцины не сможет снять полностью карантинные ограничения", — добавил Алферов.

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