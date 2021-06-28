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Жесткий мат и претензии: на Закарпатье судья вынесла вердикт в три буквы следователю полиции

28 июня 2021, 11:00
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Аудиозапись разговора судьи и полицейского попала в Сеть.

Молоток, суд
На Закарпатье судья обматерила полицейского из-за неправильного количества обвинительных актов / УНИАН

На Закарпатье случился скандал из-за резкой ненормативной лексики судьи в адрес полицейского. В Сети оказалась аудиозапись, на которой женщина, голос которой похож на голос судьи Раховского районного суда Марии Марусяк, жестко материт следователя районной полиции Александра Лету. Тот якобы подал неправильное количество обвинительных актов.

Аудиозапись разговора опубликовало Zakarpatske.TV. Можно услышать, как, предположительно, судья Мария Марусяк, покрывает матом полицейского Александра Лету.

"А кто тебе дал право нарушать еще один – я сказала вам 6 обвинительных актов – вы что, ох**ли, или что? Ты, б**дь, сука, так хорошо говоришь…пи**рас е**ный", - негодующе сказала "судья Марусяк".Читайте также"Нецензурные фото и шантаж": одесский судья пожаловался на террор со стороны "жены"

Подчеркивается, что следователь на базе закона Украины "О справедливом суде" решил обратиться в Высший совет правосудия, в также в Раховский районный суд для того, чтобы инстанции дали трактовку и оценку действиям судьи Марусяк.

Напомним, в аннексированном Крыму на совещании представителей местной оккупационной администрации во главе с Сергеем Аксеновым так называемая "министр культуры" Новосельская допустила публичное использование нецензурной лексики.

полиция Закарпатье суд
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