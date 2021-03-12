В Крыму на совещании с Аксеновым выругались отборным матом

В Крыму обругали плохую видеосвязь, установленную российскими оккупантами.
В захваченном Россией Крыму во время совещания с участием главы оккупационной администрации Сергея Аксенова прозвучала нецензурная брань.
"Министр культуры" Арина Новосельская неожиданно подключилась в тот момент, когда нецензурно выражалась, что было запечатлено на опубликованном видео в YouTube.
"*б твою мать, поставили как обезьяне", - заявила Новосельская, очевидно ругая плохую видеосвязь, установленную российскими оккупантами.
"Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Коллеги, это что такое вообще? Провести служебное расследование", — закатил истерику Аксенов.
Новосельская извинилась и назвала странную причину своего мата, произнесенного во всеуслышание: "У меня машина отключилась".
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:
Кризис в захваченном РФ Крыму:
- Захватившие АР Крым россияне и самопровозглашенные "власти" столкнулись с проблемой кризиса с поставками воды в Крыму.
- В последние годы на полуострове присутствует проблема маловодья. Вследствие этого значительно сократились запасы воды. Местное население вынуждено получать воду по специально установленному графику.
- В октябре у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что, по данным ОП по состоянию на осень, в Крыму достаточно воды для местного населения.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в декабре заявлял, что Украина готова согласиться подавать воду в оккупированный Крым. Это произойдет в том случае, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа.