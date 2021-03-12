В Крыму на совещании с Аксеновым выругались отборным матом

В Крыму оккупанты ругаются матом во всеуслышание / Reuters

В захваченном Россией Крыму во время совещания с участием главы оккупационной администрации Сергея Аксенова прозвучала нецензурная брань.

"Министр культуры" Арина Новосельская неожиданно подключилась в тот момент, когда нецензурно выражалась, что было запечатлено на опубликованном видео в YouTube.

"*б твою мать, поставили как обезьяне", - заявила Новосельская, очевидно ругая плохую видеосвязь, установленную российскими оккупантами.

"Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Коллеги, это что такое вообще? Провести служебное расследование", — закатил истерику Аксенов.

Новосельская извинилась и назвала странную причину своего мата, произнесенного во всеуслышание: "У меня машина отключилась".

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Кризис в захваченном РФ Крыму: