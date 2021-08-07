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Жизнь ценой в 10 тысяч: на Волыни женщина заказала киллеру экс-мужа из-за кредита

7 августа 2021, 21:30
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Копы инсценировали убийство мужчины и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером".

Копы инсценировали заказное убийство / npu.gov.ua

Стали известны детали задержания в Волынской области 36-летней женщины, которая заказала киллеру убийство своего бывшего мужа.

Используя документы своего экс-супруга она взяла на его имя кредитов на сумму 200 тысяч гривен и чтобы не возвращать деньги заказала убийство своего бывшего мужа. Киллеру женщина обещала заплатить 10 тысяч гривен, сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

Отмечается, что жизнь мужчине спасли полицейские, которые инсценировали убийство мужчины и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером", который предоставил женщине доказательства расправы. После этого злоумышленницу задержали.

Ей уже объявили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в одном из сел Ковельского района Волынской области разоблачили женщину, которая заказала убийство своего бывшего мужа. Киллеру она пообещала заплатить 10 тысяч гривен.

Правоохранители провели имитацию убийства и задержали заказчицу при передаче подставному киллеру части оплаты якобы за проделанную работу.

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