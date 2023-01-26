"Журналистка аж вздрогнула": ракетный удар в Киеве попал в прямой эфир британского ТВ

Взрывы в Киеве 26 января напугали журналистку Sky News и женщину, с которой она говорила.

Взрыв в Киеве / скриншот

26 января российские оккупанты нанесли циничный удар по Украине.

Россия выпустил по Украине 55 ракет по разным городам нашей страны.

Момент взрыва в Киеве попал в эфир британского Sky News.

Это изрядно напугало журналистку и женщину, с которой она говорила.

Из-за взрыва журналистка Sky News вздрогнула. Женщины сказали, что услышали взрыв неподалеку.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "шахеда". Все 24 вражеские воздушные цели были уничтожены.

Также сообщалось, что Россия утром в четверг, 26 января, массово ударила по Украине ракетами. В Винницкой и Одесской областях были попадания. Также "прилет" зафиксировали в Днепровском районе Киева.

Председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области был "прилет", обошлось без пострадавших.

В Одессе в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры, заявил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

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