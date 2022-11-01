Зима будет сложной: украинцев призвали запасаться всем необходимым

Шмыгаль / facebook.com/Командование Воздушных Сил ВСУ, скриншот

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал украинцев подготовиться к очень сложной зиме. Глава Кабмина посоветовал запастись необходимыми вещами.

По его словам, правительство продолжает договариваться с международными партнерами об увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры. Кроме того, ведутся переговоры о мобильных источниках питания и обогрева.

"Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и к этому. К примеру, системные операторы некоторых стран Европы передавали "Укрэнерго" оборудование последние 8 месяцев", — сказал Шмигаль.

Премьер заверил, что у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

"Государство готовится и запасается дополнительным оборудованием и украинцы также должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы всего необходимого", — призвал глава правительства.

Отключения света в Украине

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее говорил, что Украине нужно готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления. Государство-агрессор наносит удары по критической инфраструктуре страны.

В Укрэнерго заявили, что из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.

1 ноября в Украине начались аварийные отключения света.

В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомиркой, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосети.

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