Зима будет сложной: украинцев призвали запасаться всем необходимым

Премьер заверил, что у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал украинцев подготовиться к очень сложной зиме. Глава Кабмина посоветовал запастись необходимыми вещами.
По его словам, правительство продолжает договариваться с международными партнерами об увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры. Кроме того, ведутся переговоры о мобильных источниках питания и обогрева.
"Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и к этому. К примеру, системные операторы некоторых стран Европы передавали "Укрэнерго" оборудование последние 8 месяцев", — сказал Шмигаль.
Премьер заверил, что у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру.
"Государство готовится и запасается дополнительным оборудованием и украинцы также должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы всего необходимого", — призвал глава правительства.
Отключения света в Украине
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее говорил, что Украине нужно готовиться к отключениям электричества, водоснабжения и отопления. Государство-агрессор наносит удары по критической инфраструктуре страны.
В Укрэнерго заявили, что из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры 31 октября веерные отключения электроэнергии ждут всю Украину. Удары оккупантов привели к повреждению оборудования сети украинской энергосистемы в ряде регионов.
1 ноября в Украине начались аварийные отключения света.
В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомиркой, Сумской и Полтавской областях стали отключать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосети.
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