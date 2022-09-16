Зима даст фору ВСУ: Чорновил спрогнозировал сроки "горячей фазы" войны

Тарас Чорновил / Главред

Горячая фаза войны с РФ будет продолжаться в 2023 году, заявил политический аналитик и бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, зимний период даст определенную фору украинской армии, поэтому до весны у нас будет шанс освободить все наши территории, включая Крым.

"А дальше мы будем жить так, как живет Израиль, по которому постоянно летят ракеты. Знаю много израильтян – они, несмотря ни на что, радуются жизни и чувствуют себя нормально. А вот плохо себя чувствуют замкнутые в себе с ненавистью, яростью и желанием стереть Израиль с лица земли те, кто по ним эти ракеты запускает. Единственное, что для них плохо – терроризм, регулярно проявляющиеся смертники", - не исключил он.

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Вместе с тем собеседник считает, что для Украины тема смертников не так страшна, потому что рашисты умеют быть смертниками только языками: "Они могут разве что погнать армию, за которой будут идти чеченцы, стреляющие в спину российским воякам. А идти и совершать теракты на территории Украины они не смогут".

"То есть у нас уже будет лучше, чем в Израиле, потому что у нас враг более трусливый, в отличие от арабов. Русский такого не полезет делать, он боится", - добавил Чорновил.

Напомним, ранее советник ОП Алексей Арестович заявил о том, что Владимир Путин начал готовиться к войне еще в феврале прошлого года. К этому его подтолкнул арест кума - Виктора Медведчука.

Он убежден, что именно дело Медведчука стало формальным поводом для начала полномасштабного вторжения, эта война была практически неизбежной.

Как заявлял секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, украинские власти готовились к полномасштабной войне с Россией, а население оберегали от массовой паники.

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