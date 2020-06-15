Как будет проходить ЗНО в Украине: в Минобразования назвали главные условия

В Минобразования против отмены ЗНО / @zno.ukr.center

В Министерстве образования и науки Украины готовы к проведению внешнего независимого оценивания в период с 25 июня по 17 июля. Отмена ЗНО навредит будущим абитуриентам и создаст коррупционные механизмы в процессе поступления в ВУЗы.

Об этом сообщается на официальной странице Минобразования в социальной сети Facebook.

В частности, в МОН категорически отвергают идею отменить проведение тестирования, так как данные меры могут повредить абитуриентам и создать коррупционные механизмы в процессе поступления в ВУЗы.

В ведомстве отмечают, что сейчас идет подготовка к ЗНО на период с 25 июня по 17 июля. Тестирование пройдет в эти дни в случае оптимальной эпидемиологической ситуации в стране. Уже 16 июня Минздрав должен сделать заявление о том, соответствует ли ситуация возможности проведения ЗНО.

Также в Минобразования рассказали, при каких условиях будут проводить ЗНО. Тестирование будет проходить под контролем медицинских работников, полицейских и инструкторов.

Меры проведения ЗНО-2020

контроль за соблюдением профилактических мер перед допуском в аудиторию

контроль за соблюдением санитарных норм пунктами тестирования

обеспечение соблюдения социальной дистанции

привлечение к пунктам тестирования врачей и полицейских

привлечение инструкторов

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эпидемситуация позволяет провести ЗНО, однако окончательное решение будет принято лишь за несколько дней до начала основной сессии тестирования.

Напомним, правительство приняло решение отменить пробное внешнее независимое оценивание.