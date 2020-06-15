УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Как будет проходить ЗНО в Украине: в Минобразования назвали главные условия

15 июня 2020, 18:25

Минобразования готовится к проведению ЗНО и резко критикует идею отмены тестирования.

вно, зно
В Минобразования против отмены ЗНО / @zno.ukr.center

В Министерстве образования и науки Украины готовы к проведению внешнего независимого оценивания в период с 25 июня по 17 июля. Отмена ЗНО навредит будущим абитуриентам и создаст коррупционные механизмы в процессе поступления в ВУЗы.

Об этом сообщается на официальной странице Минобразования в социальной сети Facebook.

В частности, в МОН категорически отвергают идею отменить проведение тестирования, так как данные меры могут повредить абитуриентам и создать коррупционные механизмы в процессе поступления в ВУЗы.

В ведомстве отмечают, что сейчас идет подготовка к ЗНО на период с 25 июня по 17 июля. Тестирование пройдет в эти дни в случае оптимальной эпидемиологической ситуации в стране. Уже 16 июня Минздрав должен сделать заявление о том, соответствует ли ситуация возможности проведения ЗНО.

Также в Минобразования рассказали, при каких условиях будут проводить ЗНО. Тестирование будет проходить под контролем медицинских работников, полицейских и инструкторов.

Меры проведения ЗНО-2020

  • контроль за соблюдением профилактических мер перед допуском в аудиторию
  • контроль за соблюдением санитарных норм пунктами тестирования
  • обеспечение соблюдения социальной дистанции
  • привлечение к пунктам тестирования врачей и полицейских
  • привлечение инструкторов

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что эпидемситуация позволяет провести ЗНО, однако окончательное решение будет принято лишь за несколько дней до начала основной сессии тестирования.

Напомним, правительство приняло решение отменить пробное внешнее независимое оценивание.

Минобразования ЗНО ВНО абитуриенты карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Как будет проходить ЗНО в Украине: в Минобразования назвали главные условия». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:25
Как будет проходить ЗНО в Украине: в Минобразования назвали главные условия
18:22
Германия нашла способ спасти Северный поток-2
18:05
Певшую про Путина в Крыму Варнаву убрали из "черного" списка СБУ
17:50
Шпагатом вверх: Волочкова показала интересный способ езды в авто - фото
17:42
Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 июня: карьерные успехи, прибыль и потеря капитала Видео
17:34
Экс-командующий ВМС Украины Воронченко назначен на новую должность
17:20
На Закарпатье испугались создания венгерской автономии и обратились к Зеленскому
17:14
Новая русификация: Наталья Орейро подала документы на российский паспорт
17:01
Потураев призвал ужесточить контроль над онлайн-медиа
16:56
Названы 12 привычек супер здоровых людей
16:20
В Кабмине рассказали, будет ли для Украины безвиз с ЕС после COVID-19
15:49
"Красная" зона: Минздрав назвал страны с высоким уровнем распространения коронавируса Видео
15:18
"Русскоговорящие, объявим бойкот": в Сети разозлились отказом McDonald's обслуживать на русском
15:14
Суд избирает меру пресечения Стерненко: произошли стычки, полиция провела задержания Видео
15:10
ЛДНР по-американски: как Сиэтл стал оплотом сепаратизма в США
15:07
Почему плачет младенец: самые частые причины
15:06
Как приобрести "цифровое золото": преимущества вложений и особенности обмена Visa и MasterCard на Bitcoin новости компании
14:59
"Зозуля поддержала скотыняку": Тимошенко сделала заявление о Ляшко на довыборах в Раду
14:19
"Отходят от кормушки - становятся экспертами": Гончарук обругал Шмыгаля и получил на орехи в Сети
14:13
Карантин в Украине могут ужесточить: Кабмин готовит изменения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять