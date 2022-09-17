ВСУ ликвидировали российского десантника, который говорил, что идет "защищать мирное небо РФ"

ВСУ ликвидировали российского десантника / Коллаж фото Иракли Комахидзе, Радио Свобода, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского десантника Василия Дубину, который до полномасштабного вторжения работал в милиции. Об этом сообщает расследователь Иракли Комахидзе.

34-летний ефрейтор десантно-штурмовых войск был родом из села Арзгир Ставропольского края РФ. Там он окончил школу и пошел в армию. После этого он проработал в милиции 12 лет.

Российские пропагандисты говорят, что он "не искал легких путей", поэтому решил пойти на войну против Украины, чтобы "защитить мирное небо РФ".

"Еще один Дубина - провинциальный российский мент решил променять офицерские погоны МВД на форму DVD / ДВД (ранее было известно как ВДВ) с личиком ефрейтора и умер", - написал Иракли Комахидзе.

В российского оккупанта осталась жена "Ксения Лис" и 3-летняя дочь.

ВСУ ликвидировали российского десантника / Иракли Комахидзе

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Украине ликвидирован 28-летний Максим Плеханов из Саратовской области. Оккупант служил в Росгвардии. Плеханова похоронили 5 сентября в городе Вольск Саратовской области.

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