В Мексике предложат план перемирия между Украиной и Россией на 5 лет

Президент Мексики раскритиковал санкции против России и "массовые поставки" оружия в Украину.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что министр иностранных дел страны Марсело Эбрард предложит план создания "Комитета по вопросам диалога и мира" для немедленного прекращения боевых действий в Украине.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление мексиканского лидера, сделанное во время речи на военном параде ко Дню независимости в Мехико.
Предложение будет направлено на достижение перемирия как минимум на пять лет.
План будет обнародован на предстоящей Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. По словам президента Мексики, он позволит посвятить время "решению значительных и серьезных экономических и социальных проблем, касающихся народов мира".
В то же время Лопес Обрадор раскритиковал санкции против России и "массовые поставки" оружия в Украину, назвав их "действиями, способствовавшими противостоянию".
Мексиканское предложение предусматривает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступят посредниками в новом Комитете. Это, по его мнению, даст начало прямым переговорам между лидерами Украины и России.
Как сообщал Главред, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен морально и физически, у него наблюдаются признаки шизофрении. Однако болезнь Путина не остановит - он будет воевать до тех пор, пока не добьется цели.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Путин может изменить стратегию в войне против Украины. К такому шагу его подталкивают постоянные провалы и неудачи в войне.
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