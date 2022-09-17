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В Мексике предложат план перемирия между Украиной и Россией на 5 лет

17 сентября 2022, 09:13

Президент Мексики раскритиковал санкции против России и "массовые поставки" оружия в Украину.

Владаимир Зеленский, Владимир Путин
В Мексике предложат план перемирия между Украиной и Россией на 5 лет / Reuters, Офис президента Украины

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что министр иностранных дел страны Марсело Эбрард предложит план создания "Комитета по вопросам диалога и мира" для немедленного прекращения боевых действий в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление мексиканского лидера, сделанное во время речи на военном параде ко Дню независимости в Мехико.

Предложение будет направлено на достижение перемирия как минимум на пять лет.

План будет обнародован на предстоящей Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. По словам президента Мексики, он позволит посвятить время "решению значительных и серьезных экономических и социальных проблем, касающихся народов мира".

В то же время Лопес Обрадор раскритиковал санкции против России и "массовые поставки" оружия в Украину, назвав их "действиями, способствовавшими противостоянию".

Мексиканское предложение предусматривает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступят посредниками в новом Комитете. Это, по его мнению, даст начало прямым переговорам между лидерами Украины и России.

Как сообщал Главред, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен морально и физически, у него наблюдаются признаки шизофрении. Однако болезнь Путина не остановит - он будет воевать до тех пор, пока не добьется цели.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Путин может изменить стратегию в войне против Украины. К такому шагу его подталкивают постоянные провалы и неудачи в войне.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Мексика
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