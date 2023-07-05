Валерий Маркус. Заявление Пискуна о потерях - концентрат бреда

Очень много грязи, порожденной россиянами, льется на нашу бригаду. Но Бог с ними, русскими. Украинцы - вот это страшно. Страшно, что украинцы в этот бред верят - распространяют, разносят. Видео Пискуна набирает популярность, при том, что это видео - концентрат бреда, апофеоз всего наиболее тупого, что я слышал о бригаде.
Видеоблог Валерия Маркуса.
Кто такой Валерий Маркус?
Валерий Маркус - главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура", участник российско-украинской войны, писатель и путешественник. В 2014 году в составе 25-й ОПДБр Валерий Маркус участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево. После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года воевал в составе 30-й ОМБр разведчиком. Лидер среди военных по общему количеству подписчиков в соцсетях. Автор бестселлера "Следы на дороге".