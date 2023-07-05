Валерий Маркус. Заявление Пискуна о потерях - концентрат бреда

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Очень много грязи, порожденной россиянами, льется на нашу бригаду. Но Бог с ними, русскими. Украинцы - вот это страшно. Страшно, что украинцы в этот бред верят - распространяют, разносят. Видео Пискуна набирает популярность, при том, что это видео - концентрат бреда, апофеоз всего наиболее тупого, что я слышал о бригаде.

Видеоблог Валерия Маркуса.