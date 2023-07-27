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Виталий Портников. Новый этап наступления ВСУ начался

Олег Макаров
27 июля 2023, 22:48 обновлено 27 июля, 22:48
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Американское издание NYT утверждает о новом этапе контрнаступления ВСУ на позиции, которые сейчас занимают российские оккупанты. Журналисты ссылаются на собственные источники и называют основным направлением юг от Орехово.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Виталий Портников контрнаступление ВСУ
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