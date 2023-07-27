Виталий Портников. Новый этап наступления ВСУ начался

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Американское издание NYT утверждает о новом этапе контрнаступления ВСУ на позиции, которые сейчас занимают российские оккупанты. Журналисты ссылаются на собственные источники и называют основным направлением юг от Орехово.

Видеоблог Виталия Портникова.