Виталий Портников. Новый этап наступления ВСУ начался

Американское издание NYT утверждает о новом этапе контрнаступления ВСУ на позиции, которые сейчас занимают российские оккупанты. Журналисты ссылаются на собственные источники и называют основным направлением юг от Орехово.
Видеоблог Виталия Портникова.
Кто такой Виталий Портников?
Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.