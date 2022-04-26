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Зачем России Украина и чем закончится война – чат с Владимиром Вятровичем

26 апреля 2022, 18:53

Чат в Главреде

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович / Главред

28 апреля, в 12.00, на сайте Главред состоится чат с народным депутатом Украины, историком, бывшим директором Украинского института национальной памяти, который с начала вторжения России в Украину вступил в ряды бойцов Территориальной обороны Владимиром Вятровичем.

В ходе чата с Владимиром Вятровичем вы сможете узнать, почему Россия мертвой хваткой вцепилась в Украину, чем и когда может закончиться российско-украинская война, а также как она изменит Украину, Россию и мир.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя поссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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