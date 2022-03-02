Арахамия опроверг проведение переговоров с россиянами в Беловежской пуще

Давид Арахамия / УНИАН

Второй раунд переговоров между Украиной и Россией не будет проводиться в Беловежской пуще, сообщил лидер фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже", - написал Арахамия в соцсети Facebook.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что украинская делегация едет на переговоры с российской, которые, как ожидается, пройдут в Беловежской пуще.

Перед этим Давид Арахамия заявил, что переговоры между Россией и Украиной состоятся сегодня вечером, 2 марта.

В то же время представитель оккупантов Мединский заявил, что украинская делегация прибудет переговоры завтра утром (то есть 3 марта), она уже выехала из Киева.

Напомним, 28 февраля состоялись первые переговоры Украины и России. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы.