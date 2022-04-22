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"Бункерный крысеныш точит зубы": сокурсник Путина спрогнозировал сроки окончания войны

22 апреля 2022, 21:57

Радикальное решение вопроса с РФ для Украины связано с политической или физической смертью хозяина Кремля.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото Reuters

Бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец спрогнозировал вероятные сроки окончания войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, для этого может понадобиться до полутора лет.

Собеседник считает, что радикальное решение вопроса с РФ для Украины связано с политической или физической смертью хозяина Кремля.

"Пока бункерный крысеныш жив, он будет точить свои гнилые зубы на Украину. Это у него психическая болезнь. То есть надо ему вырвать эти зубы, а значит, перемолоть его живую силу и технику. Это все зависит от того, как дальше пойдет развитие событий", – добавил Швец.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Владимир Путин Юрий Швец война России и Украины
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