"Бункерный крысеныш точит зубы": сокурсник Путина спрогнозировал сроки окончания войны

Радикальное решение вопроса с РФ для Украины связано с политической или физической смертью хозяина Кремля.
Бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец спрогнозировал вероятные сроки окончания войны в Украине.
Как подчеркнул он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, для этого может понадобиться до полутора лет.
Собеседник считает, что радикальное решение вопроса с РФ для Украины связано с политической или физической смертью хозяина Кремля.
"Пока бункерный крысеныш жив, он будет точить свои гнилые зубы на Украину. Это у него психическая болезнь. То есть надо ему вырвать эти зубы, а значит, перемолоть его живую силу и технику. Это все зависит от того, как дальше пойдет развитие событий", – добавил Швец.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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