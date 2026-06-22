Дроны ударили по Запорожью: в горящем доме погибла женщина, ранен ребенок

Утром 22 июня вражеский беспилотник попал в частный сектор города.

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Российские войска нанесли удар беспилотниками по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

Оккупанты атаковали дронами жилой дом в Запорожье

Один человек погиб и трое получили ранения разной тяжести

Среди пострадавших от удара - 11-летний мальчик

Российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами Запорожье. В результате удара, который произошел утром 22 июня, погибла женщина, ранен 11-летний ребенок. О последствиях вражеской атаки рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, был "прилет" по нежилому зданию. Вспыхнул пожар. В этом случае обошлось без пострадавших.

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Также армия РФ атаковала жилой дом, начался пожар. Три человека были ранены. Одна женщина находилась в доме. Впоследствии стало известно, что она погибла.

Позже Федоров показал фото дома семьи, где три человека получили ранения и погибла женщина.

"Среди раненых 11-летний мальчик. Он находится под наблюдением медиков", - добавил глава ОВА.

По словам Федорова, всего десять человек получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.

За сутки оккупанты нанесли 899 ударов по 42 населенным пунктам региона.

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