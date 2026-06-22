Укр
  1. Новости
  3. Война

Дроны ударили по Запорожью: в горящем доме погибла женщина, ранен ребенок

Анна Ярославская
22 июня 2026, 07:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Утром 22 июня вражеский беспилотник попал в частный сектор города.
Атака дронов на Запорожье
Российские войска нанесли удар беспилотниками по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • Оккупанты атаковали дронами жилой дом в Запорожье
  • Один человек погиб и трое получили ранения разной тяжести
  • Среди пострадавших от удара - 11-летний мальчик

Российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами Запорожье. В результате удара, который произошел утром 22 июня, погибла женщина, ранен 11-летний ребенок. О последствиях вражеской атаки рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, был "прилет" по нежилому зданию. Вспыхнул пожар. В этом случае обошлось без пострадавших.

видео дня

Также армия РФ атаковала жилой дом, начался пожар. Три человека были ранены. Одна женщина находилась в доме. Впоследствии стало известно, что она погибла.

Позже Федоров показал фото дома семьи, где три человека получили ранения и погибла женщина.

"Среди раненых 11-летний мальчик. Он находится под наблюдением медиков", - добавил глава ОВА.

По словам Федорова, всего десять человек получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.

За сутки оккупанты нанесли 899 ударов по 42 населенным пунктам региона.

  • Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня
    Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня
    Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня
    Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня
    Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня
    Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня
    Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня
    Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня
    Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня
    Последствия вражеской атаки по Запорожью 22 июня Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Запорожья Запорожская область война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны ударили по Запорожью: в горящем доме погибла женщина, ранен ребенок

Дроны ударили по Запорожью: в горящем доме погибла женщина, ранен ребенок

07:29Война
Дроны летят на Москву: россияне фиксируют массовый залет БПЛА, гремят взрывы

Дроны летят на Москву: россияне фиксируют массовый залет БПЛА, гремят взрывы

06:55Война
Украина готова производить ракеты к Patriot: Зеленский назвал финальный шаг

Украина готова производить ракеты к Patriot: Зеленский назвал финальный шаг

00:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

Гороскоп на завтра, 22 июня: Девам — раздражение, Козерогам — подарок

Гороскоп на завтра, 22 июня: Девам — раздражение, Козерогам — подарок

Гороскоп Таро на неделю: Близнецам — равновесие, Скорпионам — перемены

Гороскоп Таро на неделю: Близнецам — равновесие, Скорпионам — перемены

Последние новости

07:29

Дроны ударили по Запорожью: в горящем доме погибла женщина, ранен ребенок

07:03

Это может плохо кончиться: Богданов рассказал, чем рискует Польшамнение

06:55

Дроны летят на Москву: россияне фиксируют массовый залет БПЛА, гремят взрывы

05:55

"Документировала все": Меган Маркл решилась раскрыть правду о королевской семье

04:25

Иней в морозилке исчезнет - эксперты назвали ошибки, создающие "шубу"Видео

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

03:26

Три знака зодиака ждет ошеломляющий успех — кто сорвёт куш 22 июня

03:03

Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

02:20

Сценарий конца света: ученые предупредили о массовом нашествии "библейской чумы"

Реклама
00:12

Украина готова производить ракеты к Patriot: Зеленский назвал финальный шаг

21 июня, воскресенье
23:12

Целый день без света: где на Днепропетровщине отключат электроэнергию 22 июня

22:26

"Мы уберём ретрансляторы сами": Зеленский поставил Лукашенко жесткий дедлайн

21:43

"С каждым днем ​​наращивания": Зеленский анонсировал расширение ударов по РФ

21:40

Реформа армии не должна сводиться только к деньгам: Андрусив - о важном нюансемнение

21:27

Мощные удары по Москве: раскрыты детали о новой украинской ракете Барс

21:19

Грязь и запахи быстро исчезнут: домашний метод очищения ковра без химииВидео

20:42

"Будут вспоминать с ужасом": в МО анонсировали новые акции против РФ в Крыму

19:59

Почему Путин не комментирует атаку на Москву: эксперт указал на важный "сигнал"

19:39

В Киеве сошлись сторонники и противники ЛГБТ: чем закончился скандальный марш

18:17

Плесень в ванной исчезает моментально: простой метод работает безотказноВидео

Реклама
18:14

Как навсегда избавиться от тли: поможет только одно растениеВидео

17:44

Деньги любят порядок — как хранение обычных круп привлекает достаток

17:24

Под угрозой крупный город: генерал назвал самое опасное направление фронта

17:19

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнилиВидео

17:04

"В семье пополнение": после тяжелой потери Зиброва растрогали до слез сюрпризомВидео

16:50

Подарков не будет — какие мужские имена больше всего подвержены экономии

16:27

Европу накрывает жара до +40: дойдет ли она до Украины

16:22

Громкий скандал с Польшей: Сибига намекнул на ответные шаги Украины

16:18

Как выглядеть дорого летом 2026: секреты роскошных образов из базовых вещейВидео

16:15

РФ не хватает сил для наступления: эксперт раскрыл новый замысел врага на фронте

15:44

В Кремле заговорили о "победе" и раскрыли свои истинные намерения

15:20

Невероятно простой способ: как сохранить розы цветущими в самую сильную жаруВидео

15:19

"Внезапно ушел из жизни": умер известный блогер, которого мобилизовали в ВСУ

15:04

Ивана Купала, Купало или Купайло: как правильно называть этот праздник

14:47

Три знака зодиака вскоре озолотятся: кому звезды сулят рост доходов

14:42

После 21 июня жизнь наконец-то наладится у трех знаков зодиака

14:36

Как сказать по-украински "ломовая лошадь" — правильный ответ знают не всеВидео

14:08

Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

14:08

"Все диктатуры рушатся внезапно": Крым станет концом путинского режима – Мадяр

14:07

"Глаза излучают любовь": беременная невеста Витвицкая показала кадры со свадьбыВидео

Реклама
13:55

"Банк просто молчит": клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку платежей

13:44

Жара с опасными явлениями накроет Украину: когда ударит +33, а когда пройдут грозы

13:14

Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене: его спас кислородный баллонВидео

13:11

Больше никаких желтых пятен: как вернуть любимой одежде прежний вид

13:10

"Благодарен их прекрасной маме": Вакарчук показал детей и обратился к любимой

12:48

Бензин в Крыму - все: чего добивается Украина и куда будем бить дальшеВидео

12:25

Любовный гороскоп на 22–28 июня: Близнецам — разговоры, Козерогам — уют

12:12

Почему помидоры трескаются и гниют прямо на ветках — главная ошибкаВидео

11:53

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

11:46

Украина лишает РФ главного преимущества: дроны меняют ход войны – FT

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять