Дроны ударили по Запорожью: в горящем доме погибла женщина, ранен ребенок

Кратко:
- Оккупанты атаковали дронами жилой дом в Запорожье
- Один человек погиб и трое получили ранения разной тяжести
- Среди пострадавших от удара - 11-летний мальчик
Российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами Запорожье. В результате удара, который произошел утром 22 июня, погибла женщина, ранен 11-летний ребенок. О последствиях вражеской атаки рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, был "прилет" по нежилому зданию. Вспыхнул пожар. В этом случае обошлось без пострадавших.
Также армия РФ атаковала жилой дом, начался пожар. Три человека были ранены. Одна женщина находилась в доме. Впоследствии стало известно, что она погибла.
Позже Федоров показал фото дома семьи, где три человека получили ранения и погибла женщина.
"Среди раненых 11-летний мальчик. Он находится под наблюдением медиков", - добавил глава ОВА.
По словам Федорова, всего десять человек получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.
За сутки оккупанты нанесли 899 ударов по 42 населенным пунктам региона.
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