Генштаб: отбиты штурмы Славянска и Северодонецка, остановлено наступление рашистов из Попасной

ВСУ отразили вражеский штурм Северодонецка / коллаж сайт президента Украины / Сергей Гайдай

Украинские бойцы сумели отбить отбили штурм рашистов на Славянск и Северодонецк, а также остановили наступление из Попасной, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в субботу вечером, 11 июня.

На Волынском и Полесском направлениях Беларусь осуществляет приведение подразделений к высшей степени боевой готовности, отрабатываются практические мероприятия по приему военнообязанных.

На Северском направлении оккупанты продолжает минометные обстрелы позиций украинских военных, которые расположены в приграничных районах.

На Харьковском направлении существенных изменений не наблюдается. Войска РФ сосредоточили главные усилия на содержании занятых рубежей. Проводятся постоянные обстрелы позиций ВСУ.

На Славянском направлении российские военные совершали систематические артиллерийские обстрелы. При этом украинские бойцы успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли.

На Лиманском направлении около города Лисичанск враг увеличил интенсивность применения артиллерии. При этом Россия усиливает военное присутствие в регионе.

На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошкивки.

"Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкиного", - рассказывают в Генштабе.

На Бахмутском направлении в районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.

Враг наступает в районе Нырково, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов оккупанты отошли.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий россияне не вели.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали украинские позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Муравьевки и Прибужского.

На Бессарабском направлении существенных изменений не отмечено.

Ранее сообщалось, что все мотострелковое подразделение оккупантов из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказался от участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины после того, как украинские военные "покрошили" их в Харьковской области.

Напомним, российские захватчики уже дошли до нового уровня деградации. Оккупанты записали видео для Tik-Tok, где танцуют под песню, которая была создана в поддержку ВСУ.

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