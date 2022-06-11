"Запах ужасный": тела оккупантов складывают на улице из-за больших потерь – СБУ

Тела оккупантов складывают под открытым небом из-за больших потерь – СБУ/ Reuters,"Радио Свобода"

Российские захватчики складывают тела своих мертвых товарищей по оружию под открытым небом. Из-за масштабных потерь оккупанты не церемонятся с тем, как обращаться с телами погибших.

Поэтому тела разлагаются еще быстрее. И когда часть из них привозят на территорию страны-агрессора, чтобы передать родственникам для захоронения, то хоронить их приходится в закрытых гробах из-за невыносимого запаха. Об этом рассказывает один из оккупантов в перехваченном телефонном разговоре, запись которого обнародовала Служба безопасности Украины.

"Они лежат штабелями. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах сумасшедший", – рассказал российский оккупант.

В СБУ отметили, что российские захватчики пытаются скрыть масштабные потери в войсках РФ во время войны против Украины. Поэтому тела своих погибших они перевозят на территорию страны-агрессора ночью и небольшими партиями. Тела начинают разлагаться, еще ожидая своей очереди на перевозку.

"Чтобы не повторять судьбу погибших, оккупанты еще могут спасти собственную жизнь. СБУ напоминает о горячей телефонной линии 2402. Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и в конце концов вернуться домой живым", – напомнили в СБУ.

Ранее сообщалось, что все мотострелковое подразделение оккупантов из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказался от участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины после того, как украинские военные "покрошили" их в Харьковской области.

Напомним, российские захватчики уже дошли до нового уровня деградации. Оккупанты записали видео для Tik-Tok, где танцуют под песню, которая была создана в поддержку ВСУ.

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