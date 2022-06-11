"Глупо обвинять Украину в игнорировании подготовки к войне": Подоляк ответил на заявление Байдена

Подоляк ответил на заявление Байдена об игнорировании Украиной подготовки РФ к войне/ Офис президента, Reuters

По словам советника председателя ОП Михаила Подоляка это бессмысленно обвинять Украину в игнорировании подготовки к широкомасштабному вторжению России на территорию нашего государства в то время, как она мужественно борется уже более 100 дней.

Так Подоляк ответил на упреки президента США Джо Байдена, который ранее сказал, якобы президент Украины Владимир Зеленский не обращал внимания на предупреждения о том, что Россия вторгнется в Украину.

По словам Подоляка, власти Украины очень хорошо понимали, что задумала РФ. На столе у Зеленского постоянно были аналитические отчеты по этому поводу, которые базировались на данных разведки. Однако никто не знал, каким будет масштаб этого вторжения, пишет ТСН.

"Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров. Вопрос всегда был только в том, каким именно будет объем вторжения? Несомненно, объем вторжения, который мы увидели 24 февраля, шокировал много стран, включая наших партнеров", – отметил советник председателя ОП.

Он пояснил, что Украина готовилась к полномасштабному вторжению России.

"Еще раз повторю: Украина понимала намерения россиян, ждала на тот или иной агрессивный сценарий, готовилась к нему. О чем свидетельствует, среди прочего, распределение складов боеприпасов и оружия в целом, молниеносная реакция на многоуровневое вторжения и развитие оборонных возможностей, эффективное введение в первую неделю дистанционных ударов, которые резко сломали первичные российские планы", – подчеркнул он.

Однако предсказать, каким именно будет объем этого вторжения, было невозможно, отметил Подоляк. По его словам, если бы заранее было известно, что Россия может ударить ракетами по многим городам и другим населенным пунктам одновременно, то тогда получается, что эвакуации подлежала бы вся страна, что сделать практически невозможно.

В то же время госуправление сумело быстро встать на "военные рельсы", добавил Подоляк.

Он также обратил внимание, что другие государства сейчас обвиняют в чем-то Украину, хотя сами не смогли предупредить или остановить широкомасштабную агрессию РФ в нашем государстве.

"Мне кажется, что бессмысленно в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно борется в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная", – подчеркнул Подоляк.

Заявление Байдена об игнорировании Украиной предупреждений

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский не обращал внимания на предупреждения о том, что Россия вторгнется в Украину.

В ОП ответили на такие упреки. По словам представителя Зеленского Сергея Никифорова, президент Украины просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры не хотели слышать".

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