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"Лаборатория ужасов": в США предупредили о начале ползучей аннексии РФ Херсонщины

10 июня 2022, 20:59

РФ массово нарушает права человека и международное право на оккупированной территории Украины.

Херсон
В США рассказали об аннексии РФ Херсонской области / Фото Суспільне

Российские оккупанты приступили к оформлению процесса аннексии Херсонской области, заявил глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

По его словам, этот процесс сопровождается нарушением прав человека и международного права, передает Суспільне.

"Херсон стал тем местом, которое я бы назвал лабораторией ужасов. Мы видим, как Кремль запустил свою стратегию присоединения украинских территорий к России. И мы уже видели такую стратегию раньше. Все это, к сожалению, довольно известные шаги. Мы считаем, что Кремль ждет момента, чтобы присоединить Херсонскую область к России и считаем, что референдум является одним из возможных путей", - подчеркнул американский чиновник.

Он обратил внимание на то, что российские оккупанты систематически устраивают пытки гражданских лиц на захваченных территориях Херсонской области.

"Сейчас мы видим отчеты пыток по меньшей мере 600 человек в Херсонской области. Их содержат в специальных подвалах, которые служат комнатами пыток. Существует информация о точной локации таких помещений – это здание Херсонской государственной администрации и лицея №17 в Геническе. Именно туда российские военные вывозят местных чиновников, журналистов, общественных активистов и людей, которых россияне считают участниками митингов против российской оккупации", - добавил Карпентер.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине. Отмечалось, что среди успехов, которых уже удалось достичь на юго-западе области – возвращение контроля над восточным берегом реки Ингулец.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, Одессе не грозит высадка морского десанта России и захват сухопутными войсками противника. Вражеская группировка завязла на административной границе Николаевской и Херсонской областей, где его блокируют.

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