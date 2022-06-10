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США отреагировали на "смертный приговор" иностранцам в "ДНР": "уважайте права военнопленных"

10 июня 2022, 09:32

США призывают РФ соблюдать хотя бы нормы международного гуманитарного права.

Блинкен, смертный приговор
В США отреагировали на "смертный приговор" иностранцам в "ДНР" / Reuters

В Соединенных Штатах отреагировали на вынесенный "смертный приговор" в "ДНР" трем иностранцам, которых боевики взяли в плен. Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает РФ соблюдать нормы международного гуманитарного права. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

США обеспокоены приговором и просят уважать права военнопленных.

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорами комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", - сказал Энтони Блинкен.

В США отреагировали на "смертный приговор" иностранцам в "ДНР" / Скриншот

В "ДНР" вынесли смертный приговор троим иностранцам

В террористической "ДНР" 9 июня так называемый "верховный суд" вынес приговор иностранцам, которые защищали Украину с оружием в руках от российского вторжения.

При этом троих воевавших на стороне Украины иностранцев приговорили к высшей мере наказания, сообщают российские СМИ.

Добавим, что речь о британцах Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также о марокканце Брагиме Саадуне.

Осужденные иностранцы намерены обжаловать смертный приговор, заявил один из адвокатов.

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