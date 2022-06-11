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"Зеленский не хотел слышать": в ОП ответили на упреки Байдена в игноре подготовки агрессии РФ

11 июня 2022, 10:32

Джо Байден заявил о том, что Владимир Зеленский якобы не обращал внимания на предупреждения.

Байден, Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский / коллаж Reuters

Президент США Джо Байден заявил о том, что Владимир Зеленский не обращал внимания на предупреждения о том, что Россия вторгнется в Украину.

"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (Путин - ред.) собирался перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди", — цитирует Байдена Bloomberg.

Президент США признал, что возможность полномасштабного вторжения могла показаться надуманной: "Я понимаю, почему они не хотели этого слышать".

Он обвинил Путина в "попытке уничтожить культуру, а не только нацию" Украины и сказал, что российский лидер считает Киев "резиденцией матушки-России".

В ОП ответили на заявление Байдена

Президент Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры "не хотели слышать". Об этом заявил LIGA.net спикер президента Сергей Никифоров.

Он комментировал слова президента США Джо Байдена, который сказал, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности широкомасштабного вторжения России.

Никифоров напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры детально обменивались мыслями и оценками ситуации.

"Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать", – добавил спикер Зеленского.

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Ранее сообщалось о том, что Байден накануне вторжения России на территорию Украины 24 февраля отдал приказ рассекретить данные разведки, так как государства-союзники скептически воспринимали все заявления официальных лиц Соединенных Штатов о том, что РФ готовит нападение.

Представители американской разведки объяснили ситуацию политикам США. Однако когда те рассказали об этом коллегам из других стран, они не поверили и столкнулись со скептицизмом.

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