Готовы к любому сценарию: войска РФ усилили обстрелы Харьковщины, есть жертвы

Враг усилил обстрелы Харькова и области / Reuters

Из-за обстрелов войск России по Харькову и области в понедельник, 20 июня, погибло трое местный жителей, сообщил председатель Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Удары фиксируют с систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг бьет по Харькову и области ракетами. Обстрелы ведутся по Чугуеву, Лозовой, Золочевской и Дергачевских общинах.

"К сожалению, гибнут и получают ранения мирные люди. Только за сегодня в течение дня погибли 3 человека - 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее", - написал Синегубов.

Также он отметил, что два человека получили ранения в результате дневных обстрелов Индустриального района.

Также по словам Синегубова, ВСУ проводят подготовку к возможному новому наступлению России на Харьков.

"С 24 февраля мы четко понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны, особенно учитывая то, как мы его здесь встретили. И мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к любым сценариям", - подчеркнул чиновник.

По его словам, у украинских военных, которые находятся в Харьковской области, хватает мотивации, духа и умений для того, чтобы оттеснять врага от областного центра.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

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