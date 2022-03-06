Харьков снова сотрясают мощные взрывы, горит многоэтажка

Харьков снова содрогается от взрывов / Фото Reuters

Жители Харькова сообщают о звуках залпов и взрывов, сообщает Суспільне в Telegram.

По состоянию на 22:40, разрывы снарядов раздаются в районе Северной Салтовки, горит многоэтажка.

Также был слышен мощный взрыв в районе центра города.

Война России против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.