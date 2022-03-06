Харьков снова сотрясают мощные взрывы, горит многоэтажка

По состоянию на 22:40, разрывы снарядов раздаются в районе Северной Салтовки, горит многоэтажка.
Жители Харькова сообщают о звуках залпов и взрывов, сообщает Суспільне в Telegram.
По состоянию на 22:40, разрывы снарядов раздаются в районе Северной Салтовки, горит многоэтажка.
Также был слышен мощный взрыв в районе центра города.
Война России против Украины
Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Автор: Катя Трохименко