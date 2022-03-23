Исчезновение Шойгу: Данилов рассказал о разборках силовиков РФ из-за провала в Украине

Сергей Шойгу и Владимир Путин / marketwatch.com

В РФ среди верхушки происходит выяснение отношений и поиск виновных в связи с провалом военной агрессии против Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В эфире национального телемарафона он именно с этим связал исчезновение министра обороны РФ Сергея Шойгу из публичного пространства.

"Сейчас проходит выяснение, кто сделал такую подставу, что они, не имея информации о нашей стране, пошли на такую ​​авантюру. Сейчас там проходит выяснение отношений между их структурами. ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные – что недоработали другие структуры", говорит секретарь СНБО.

По его данным на сегодня в РФ уже "не только Шойгу нет, там много генералов, которые уже не выходят на связь".

"Очень много генералов, которых они уже поменяли. Они считают, что они уже будут новыми силами совершать наступление на наши территории. Я могу сказать, что им это не поможет", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также уверен в том, что президент РФ Владимир Путин за 22 года своего правления уничтожил РФ: "То, что сегодня происходит – это уничтожение РФ, которое совершил их президент. Их никто не трогал, они сами себя уничтожили за эти 22 года".

Напомним, ранее СМИ заметили, что российский министр обороны Сергей Шойгу уже 12 дней подряд не появляется на публике. Последний раз в публичном пространстве он "засветился" 11 марта.

Шойгу появлялся в российских новостях 11 марта, когда он встретился с турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день Минобороны РФ рассказывало, что министр обороны страны-агрессора посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика, где вручал награды российским оккупантам за участие в войне в Украине.

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