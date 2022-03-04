Контрудар ВСУ: украинские войска вышли на госграницу в Харьковской области

/ Reuters

В Харьковской области украинские военные перешли в контрнаступление против российских захватчиков, заявил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

Как подчеркнул он в интервью на канале Рада, ВСУ выдержали нападение оккупантов РФ и дают достойный отпор.

"Линию врага они отодвинули в сумском направлении от агрессора. Харькова, полностью заняв позиции государственной границы", - сообщил глава ВА.

Он пояснил, что наступление врага выдохлось, поэтому массированного наступления бронетехники РФ уже нет.

"Просто прощупывает – там получилось 4-5 танков, их наши вооруженные силы уничтожили – и все, они разбежались. Был доклад 10 минут назад: наши уничтожили три вражеских танка, четвертый просто покинули, и он перешел в ВСУ в качестве трофея", - рассказал глава Харьковской ВА.

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Синегубов добавил, что оккупанты РФ прибегают к ракетным и авиаударам по гражданской инфраструктуре из-за невозможности одержать победу в бою.

Ранее в Генштабе рассказали о том, что на Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно производят огневое поражение противника.

Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.