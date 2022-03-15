Корабли РФ ударили по населенным пунктам Одесской области, есть раненые

Корабли РФ атакуют Украину / mil.ru

Российские военные корабли начали атаку на Украину в Черном море. Они совершили обстрел Одесского региона.

Об этом сообщил глава Одесской администрации Максима Марченко в своем Telegram-канале.

По его данным, утром по одному из населённых пунктов были нанесены ракетные удары вражеской авиации и кораблей. В результате двое раненых.

Около 14:00 противник открыл огонь из корабельной артиллерии использовав около 90 снарядов.

Наши воины достойно держат оборону, резюмировал Марченко.

В свою очередь профильное издание Naval News утверждает, что к украинскому побережью движутся 14 военных кораблей России.

"На спутниковых снимках видно, как корабли ВМФ России приближаются к украинскому побережью. На спутниковом снимке, сделанном в 11:47 по местному времени, видно как минимум 14 судов", - пишут морские аналитики.

Сам снимок они не публикуют, но нанесли движение кораблей на карту.

Всего идет три группы судов. Две - из боевых кораблей (с участием ракетного крейсера "Москва"), а третья - из десантных. Десантные корабли, по-видимому, отплыли из Крыма.

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Ранее сообщалось о том, что территориальные воды Украины находятся в Черном море под контролем оккупантов. Военно-морской флот России заблокировал выход для украинских судов.