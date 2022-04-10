Новая атака на Украину: РФ стянула десятки самолетов на аэродром в Воронеже

/ Фото Reuters

Россия стянула десятки военных самолетов, а также вертолетов на военный аэродром в Воронеже, недалеко от границы с Украиной.

Об этом идет речь в сообщении Orion Intel в сервисе микроблогов Twitter. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Planet Labs от 9 апреля

Подчеркивается, что Россия сосредоточила на аэродроме не менее 32 истребителей Су-27, и также несколько Ил-76.

Также зафиксированы и другие самолеты, а также вертолеты на военном аэродроме в Воронеже.

/ @Orion__int

/ @Orion__int

Не исключается, что этот аэродром станет основным для новых атак РФ на Украину.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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