Новая атака на Украину: РФ стянула десятки самолетов на аэродром в Воронеже

Россия сосредоточила на аэродроме не менее 32 истребителей Су-27, и также несколько Ил-76.
Россия стянула десятки военных самолетов, а также вертолетов на военный аэродром в Воронеже, недалеко от границы с Украиной.
Об этом идет речь в сообщении Orion Intel в сервисе микроблогов Twitter. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Planet Labs от 9 апреля
Подчеркивается, что Россия сосредоточила на аэродроме не менее 32 истребителей Су-27, и также несколько Ил-76.
Также зафиксированы и другие самолеты, а также вертолеты на военном аэродроме в Воронеже.
Не исключается, что этот аэродром станет основным для новых атак РФ на Украину.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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