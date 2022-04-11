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Оккупанты РФ "высокоточной" ракетой Х-29 развалили туалет на огороде в Запорожской области

11 апреля 2022, 06:46

Ракеты такого типа применяются для поражения целей в виде кораблей, бетонных конструкций и подлодок.

Российские оккупанты уничтожили уличный сортир в огороде на Запорожчине / Telegram-канал журналиста Романа Бочкалы

Оккупанты России ударили высокоточной ракетой Х-29 в уличный туалет на огороде в Запорожской области. В итоге сортир был разбит. Применялась ракета, которая используется для ликвидации целей в виде кораблей, подлодок и бетонных конструкций. Во время бомбардировки пилот видит объект, куда он хочет попасть.

Как сообщает военный обозреватель Роман Бочкала в своем Telegram-канале, высокоточная ракета российских войск попала в уличный туалет недалеко от города Гуляйполе на Запорожчине. Обычно подобные боеприпасы применяются с целью уничтожения бетонных конструкций, кораблей и подводных лодок.

Уличный туалет в огороде на Запорожчине полностью разрушен / Telegram-канал журналиста Романа Бочкалы
Обломки ракеты РФ, которой попали в туалет на огороде / Telegram-канал журналиста Романа Бочкалы
Место, где был туалет в огороде на Запорожчине / Telegram-канал журналиста Романа Бочкалы

Читайте также"Пиндосы о..сруться": в сети показали, как выглядит российский уличный туалет"Ракета Х-29 (предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы) развалила сортир на огороде вблизи Гуляйполя", - подчеркнул журналист.

Примечательно, Х-29 – одна из основных ракет производства РФ, которую вражеские войска постоянно используют против Украины. При сбрасывании ракеты с самолета пилот должен видеть объект, куда она попадает.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о том, что российские захватчики стали обстреливать город новыми видами бомб, которые они спускают на парашютах. Он попросил местных жителей ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сообщать о ситуациях в специальные службы по номерам 101 и 112.

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