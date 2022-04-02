"Они забрали мою дочь": как украинцы встречали бойцов ВСУ в освобожденном поселке

Вперемешку с награбленными возле сгоревших машин документы оккупантов и памятка- "кодекс российского солдата".
В Правом секторе рассказали, как встречали защитников Украины в одном из освобожденных поселков.
Поспешно убегая, россияне забрали с собой несколько женщин из одного из сел. Это стало известно после того, как туда вошли бойцы 2-го отдельного батальона ДУК Правый сектор, сообщает пресс-служба 2-го отдельного батальона.
"31 марта. Вечереет. Пение птиц такое громкое и заметное в тишине, которую нарушают лишь единичные выстрелы и взрывы. После постоянной канонады артиллерийских боев эта тишина как будто имеет свое собственное звучание. Мы идем по улицам освобожденных поселков. Люди обнимают нас и плачут, зовут на помощь к раненым, наперебой рассказывают о зверствах врага", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что оккупанты, убегая, забрали с собой дочь местного жителя.
"Родненькие, родненькие наши, они забрали мою дочь, ей 25 лет", - рассказал защитникам Украины пожилой мужчина.
Позже выясняется, что это не редкий случай.
"Нам говорят, что спешно убегая из села, россияне забрали с собой несколько женщин - кого-то за подозрение в помощи нам, кого-то просто так, как добычу. Многих расстреляли просто за то, что видели технику, отбиранием телефонов уже не ограничивались", - информируют в Правом секторе.
"Дядюшка с обмороженными пальцами, которого держали на подвале, пытали и угрожали убить, садится на скамейку. Он будет терпеливо ждать завершения зачистки, когда мы сможем отвезти его в больницу. Рядом с ним дедушка, которого россияне подстрелили "чтобы не шастал рядом", выбросили из дома и жили там. В таких домах теперь ужасный гадюшник и мины. Следы "культуры" и привычек врага", - говорится далее.
Как сообщается, вперемешку с награбленными возле сгоревших машин документы оккупантов и памятка- "кодекс российского солдата".
Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и к правительству РФ, сообщали, что Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ". В Кремле понимают, что не захватят Киев, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной и то, почему россиянам придется жить под санкциями.
Также ранее украинский волонтер и военный ВСУ Юрий Касьянов отмечал, что после неудачных наступлений на украинские земли Путину пришлось "затянуть пояс" и сузить свой огромный список требований. Если сначала в Кремле был развернутый список целей, которых они хотели достичь в ходе войны против Украины, то теперь "аппетиты" Путина снизились.
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