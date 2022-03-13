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"Оттуда никто не возвращается": оккупанты жалуются на колоссальные потери в Мариуполе

13 марта 2022, 17:38

На Мариуполь оккупанты РФ сбросили сотни бомб, в городе более двух тысяч погибших.

обстрел роддома в Мариуполе 9.03.2022
/ Reuters

На Мариуполь российскими оккупационными войсками сброшено уже около 100 авиабомб, погибли на сегодняшний день 2187 жителей.

"За 24 часа не меньше 22 бомбардировок мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь. Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру", - сообщает пресс-служба городского совета.

В горсовете сообщили, что на сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны России.

"Именно с неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Мариуполе заканчиваются последние запасы продуктов питания и воды.

Отмечается, что в Мариуполе ситуация продолжает оставаться очень сложной - "в городе нет света, воды, тепла, почти отсутствует мобильная связь, заканчиваются последние запасы продуктов питания и воды".

Ситуация значительно осложняется постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов. "Враг намеренно ведет огонь по жилым кварталам. Сегодня рошисты продолжили бомбить город с самолетов. Обстрелу подвергся жилой сектор на пересечении проспекта Нахимова и улицы Итальянской, а также удары были в районе кинотеатра "Савона". Кроме того, есть информация об обстрелах здания Мариупольского государственного университета", - сообщили в горсовете.

При этом отмечается, что наши защитники продолжают героически сдерживать врага и дают достойный отпор. "Мариуполь раненый, искромсаннный шрамами войны, но не сломленный продолжает держаться", - сказано в сообщении.

Что говорят оккупанты о штурме Мариуполя

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал перехваты переговоров оккупантов, участвующих в штурме Мариуполея.

В ним российские военные говорят о колоссальных потерях при попытке штурма Мариуполя:

  • "У нас просто потери большие, и поэтому мы 16 числа можем вернуться. Ну те, кто выжили. Вот у знакомого с моего отделения вчера умер лучший друг. Мои друзья – тоже. За день 700 человек";
  • "Вчера вошли в город, а там школа, а в школе сидели пи***сы ("Азов"). Они их всех ра***бали, и все, дальше все! Связи пока нет! Не знаешь, откуда они стреляют";
  • "Сверху граната – х**к, мы бежим, никто не знает куда бежать! Нас отправляют туда маленькими кусочками! А все, кто приезжает туда, б**дь – оттуда не уезжает".

Как сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что в ближайшее время российские оккупанты попытаются перебросить свои резервы на те направления, где у них наметился успех. В частности, это район проведения Операции объединенных сил на Донбассе, под Мариуполь, в Харьковскую и Киевскую области.

По его прогнозу, резервы оккупантов полягут в течение 10 дней с того момента, как их введут в бой.

viber
новости Мариуполя война России и Украины
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