"Потерял честность в контактах с РФ": Зеленский жестко упрекнул Орбана

Владимир Зеленский / Офис президента

Украина не увидела от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ни одного усилия, чтобы остановить войну, заявил президент страны Владимир Зеленский.

В ходе видеообращения он назвал Орбана "человеком, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе", а также тем, кто "едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает г-на Путина".

"Мы же не просили чего-нибудь особенного от официального Будапешта. Мы не получили даже того, что делают все остальные! Делают ради мира. Не получили жизненно необходимого транзита оборонной помощи, не увидели морального лидерства. Не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну!" - сказал Зеленский.

"Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему же тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?" - задал вопрос украинский президент.

По его словам, "украинский народ поддерживает венгерский народ. Венгерские люди поддерживают украинских людей. Мы все равно ценим мир, все равно ценим свободу. Так всегда будет. Мы всегда будем жить в добрососедстве".

"Политики уходят. А ведь правда остается. Вот о чем я говорю – о правде. И я всегда говорю то, что думаю. Когда я говорю о Венгрии, я имею в виду Венгрию. И мне не нужно маскировать мои мысли. Если это война, я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе. Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-то в контактах с Москвой", - сказал президент Украины.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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