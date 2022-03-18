Путин пожаловался Шольцу: обвинил Украину в затягивании переговоров с РФ

Олаф Шольц / Reuters/Fabrizio Bensch

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся в пятницу, 18 марта.

Во время разговора немецкий лидер призвал РФ к немедленному прекращению огня, говорится в сообщении пресс-службы федерального правительства Германии.

"Канцлер призвал российского президента к скорейшему прекращению огня, для улучшения гуманитарной ситуации и достижения прогресса в поиске дипломатических решений конфликта", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Кремля заявили, что Путин изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей.

В Кремле уверены, что украинская сторона якобы затягивает переговоры, "выдвигая все новые нереалистичные предложения". "Тем не менее, российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в пятницу между российским и немецким лидерами состоялась "достаточно непростая, но деловая абсолютно беседа" по телефону, сообщают российские СМИ.

"Разговор вряд ли можно назвать дружеским, это жесткий разговор, естественно. Тем не менее, сохраняется потребность в таких контактах (…)", - сказал Песков.

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Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул канцлера Германии Олафа Шольца за то, что он разделяет простых россиян и президента РФ Владимира Путина, говоря о вине за вторжение в Украину.

Подоляк напомнил Шольцу, что, согласно официальным данным, 71% граждан России выступают за проведение военных действий в Украине.

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