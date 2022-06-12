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Рашисты ударили по Углегорской ТЭС: вспыхнул пожар, идут ожесточеные бои

12 июня 2022, 23:24

Идут бои между российскими военными, которые контролируют город, и бойцами ВСУ, которые находятся на станции.

Оккупанты обстреляли ТЭС / t.me/Novostidnua

В воскресенье, 12 июня, рашисты обстреляли Углегорскую тепловую электростанцию (ТЭС), которая в результате загорелась, сообщает Свободное радио.

Как рассказал начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко, на данный момент идут бои между российскими военными, которые контролируют город, и бойцами ВСУ, которые находятся на станции.

"Военные еще не выходили на связь. Что там повреждено, пока не владею информацией. Похоже, масло горит на трансформаторной подстанции. Углегорскую ТЭС мы контролируем, наши ребята держат оборону. Она постоянно находится под обстрелами российско-оккупационных войск", - подчеркнул он.

По его словам, работников на ТЭС нет, они были эвакуированы.

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Война России против Украины

Советник Банковой Алексей Арестович ранее прогнозировал, что армия Украины может пойти в полномасштабное контрнаступление на временно оккупированные войсками РФ позиции в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление тяжелого оружия от Запада. После этого в ВСУ сформируют подразделения для реализации наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и украинская армия, и российские войска будут пополнять резервы. Преимущество получит сторона, которая будет действовать более оперативно. Согласно его оценке, контрнаступление ВСУ возможно в середине-второй половине июня. Все зависит от ситуации с поступлением тяжелых вооружений.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут переходить в контрнаступление, однако войск нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений. Нужно ликвидировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяцы силы украинской обороны собираются освободить восточные и южные регионы страны.

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