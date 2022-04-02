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Расстрелянных женщин сжигали прямо на дороге: в Минобороны показали зверства рашистов

2 апреля 2022, 23:03

В МО показали фото с убитыми оккупантами голыми женщинами, тела которых россияне пытались сжечь на обочине.

/ Twitter/DefenceU

После бегства путинской армии появились новые свидетельства геноцида российских оккупационных войск на территории Киевской области.

В Twitter Министерства обороны Украины было опубликовано фото, на котором зафиксированы убитые мирные жители на автомобильной трассе в 20 километрах от Киева.

Минобороны сообщает, что под одеялом лежат 4-5 мертвых голых женщин, которых российские оккупанты после убийства пытались сжечь тут же на обочине. Для этого русские нелюди хотели поджечь автомобильные шины.

Очевидно, что своими действиями оккупанты РФ пытались скрыть сексуальные преступления против украинок.

Кроме того, на освобожденных территориях находятся сотни авто, на которых россияне пытались вывезти награбленное - от детских игрушек и ковров до стиральных машин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины выбили оккупантов России из Киевской области и полностью зачистили регион от вражеских военных подразделений. Теперь Ирпень, Буча, Гостомель и другие населенные пункты вновь под контролем украинского государства.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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война России и Украины
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