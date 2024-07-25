Россия подняла авиацию - 6 бортов Ту-95 та 3 Ту-22, есть угроза обстрела

Россияне подняли в небо тактическую авиацию, в Воздушных силах предупреждают о возможном масштабном обстреле.
В воздушном пространстве России находится 6 бортов Ту-95, а также 3 Ту-22. Направляются в район "Энгельс". Об этом сообщили в Воздушных силах Украины и мониторинговые каналы.
Ожидается, что в Саратовскую область первые борта зайдут примерно в 22:30.
Обстрелы Украины
Напомним, РФ постоянно атакует Украину с помощью авиации и дронов. В ночь на 25 июля была совершена атака дронами на Киев.
видео дня
В ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали дронами " Шахед" город Вилково Измаильского района Одесской области. В результате пострадала портовая инфраструктура, частный дом. Два человека получили ранения.
Также в очередной раз россияне продолжают испытывать новые дальнобойные дроны-камикадзе во время атак по Украине.
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