Российские клубы и сборные отстранили от всех чемпионатов

Международная федерация футбола и УЕФА отстранила сборные и клубы России по футболу от участия в любых соревнованиях под своими эгидами, пишет сайт УЕФА

Вслед за первоначальными решениями, ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

Футбол полностью сплочен и солидарен со всеми пострадавшими в Украине.

Оба президента (ФИФА и УЕФА) надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми".

Напомним, в понедельник, 28 февраля, состоялись первые переговоры Украины и России по ситуации с военным конфликтом Москвы и Киева.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что делегации определили приоритетные темы, по которым наметили некоторые решения. Стороны отправились в свои столицы для консультаций

Далее состоится второй раунд переговоров.

Представитель РФ Мединский заявил, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующая встреча должна состояться на польско-белорусской границе в ближайшие дни.