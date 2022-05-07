У рашистов новая проблема: ВСУ уничтожили железнодорожную развязку

Станция расположена в оккупированной части Донецкой области, сообщает советник мэра Мариуполя.
В субботу, 7 мая, украинские военные ударили по Ясиноватскому железнодорожному узлу. Станция расположена в оккупированной части Донецкой области, говорится в заявлении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"У оккупантов стало проблемой больше. Метко по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу. Наши. Проблем с логистикой у оккупантов увеличится", - написал он.
Известно, что до 2014 года станция Донецкой железной дороги в Ясиноватой была крупнейшей железнодорожной станцией и железнодорожным узлом в Донецкой области. После оккупации боевиками железнодорожная инфраструктура станции была значительно повреждена, грузовое и пассажирское сообщение через станцию были прекращены. В 2015 году боевики открыли пассажирское сообщение до станции Луганск. Также пригородными поездами можно доехать до Горловки, Иловайска, Енакиево. Остальные маршруты не работают.
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