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Украина может победить в войне и без США: историк сделал заявление

Андрей Ганчук
27 февраля 2025, 16:13
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Европа способна заменить США в вопросах военной и финансовой помощи Украине, считает Александр Палий.
ВСУ, Евросоюз
Европе нужно усиливать свой военно-промышленный комплекс - Палий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 21-я ОМБр

Главное из интервью Палия:

  • Украина может одержать победу в войне без помощи США
  • Европа способна заменить для Украины США

Европа могла бы заменить для Украины военную и финансовую поддержку от Соединенных Штатов Америки. Победы в войне можно достичь и без участия американцев. Однако для реализации таких возможностей европейцам нужно пересмотреть свои подходы. Об этом заявил политический аналитик и историк Александр Палий.

В интервью Главреду он рассказал о том, что у Украины в союзниках – сильные страны, которые обладают серьезным потенциалом.

"Я думаю, что да (Европа способна заменить военную помощь от США и помочь Украине победить, - ред.).Трудно говорить, потому что военные технологии развиваются очень быстро. Еще два года назад для Украины жизненно важными были снаряды, а сейчас таковыми являются дроны, которые производит сама наша страна. Снаряды же в таких количествах никто не производил, кроме Северной Кореи. Подчеркиваю, наши друзья сейчас – это сильные страны, исторически мощные, с хорошей военной историей. Кстати, с хорошей историей разгромов России. Так, например, англичане с французами могут вспомнить ту же Крымскую войну. Вообще, лучше с умным потерять, чем с глупым найти. Вот у нас сейчас есть хороший шанс найти умных и сильных друзей надолго", - отметил Палий.

Смотрите видео, в котором Палий рассказал, как Украине заменить помощь от США:

"Европейские страны совсем не слабые"

По его словам, для реализации необходимых Украине сценариев нужно, чтобы Европа развивала свой военно-промышленный комплекс.

"Европа просто должна серьезно относиться к своему военно-промышленному комплексу, то есть развивать его. Ну, и выделять время от времени деньги на работу ВПК для Украины. К тому же (ранее во время интервью, - ред.) я перечислил крупнейшие ВПК Европы, но, кроме них, есть очень интересные шведский и финский ВПК. То есть все это не страны-слабаки. Европейские страны, даже среднего уровня, совсем не слабые. Когда Россия показывает, что она штурмует и захватывает какое-то украинское село несколько лет, для европейцев это знак того, что просто нужно приложиться к России в нужный момент и в нужном месте, и все", - объяснил аналитик.

Также он добавил, что европейцы могли бы действовать в вопросах развития своего ВПК и создания оборонного блока Европы гораздо быстрее.

"А развитие ВПК действительно потребует нескольких лет. После десятилетия недофинансирования все это возродить не так просто. Впрочем, этот процесс уже пошел. Немцы уже при правительстве Шольца серьезно подошли к этому вопросу, и у них до конца года будут конкретные результаты по наращиванию производства немецкого ВПК. То есть даже социал-демократическое правительство все это делало", - подчеркнул Александр Палий.

Военная помощь Украине от США – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты The Wall Street Journal ранее написали о том, что Украина без дальнейшей военной помощи от Штатов способна воевать до лета. Прекращение американской поддержки – худший сценарий.

Вопрос военной помощи Украине со стороны США после достижения мирного соглашения обсуждается, сказал глава Белого дома Дональд Трамп. Однако добавил, что этот аспект – зона ответственности Европы.

У Трампа могут отменить новые пакеты военной помощи для Украины, предположили в Defense Express. По мнению директора информационно-консалтинговой компании Сергея Згурца, вряд ли стоит ожидать дополнительных решений о поставках оружия от администрации США.

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Кто такой Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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