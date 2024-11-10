В РФ масштабный пожар и детонация: ВСУ нанесли удар по самому ценному - где попали

Зафиксировано по меньшей мере 8 взрывов, на территории воинской части продолжается детонация и сильный пожар.

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Удар по Брянску / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Тг-канал

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Силы обороны Украины атаковали Брянск

В результате удара детонирует склад с боеприпасами

Силы обороны Украины атаковали склады с боеприпасами в Брянской области РФ. Информацию подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

В ночь на 10 ноября Силы беспилотных систем вместе с другими частями Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области.

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"Зафиксировано не менее 8 взрывов. Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаки вторичной детонации. По состоянию на шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ также отметили, что совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться и в дальнейшем.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Взрывы в России - новости по теме

Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что три беспилотных летательных аппарата самолетного типа были якобы обнаружены и уничтожены силами ПВО Минобороны РФ. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Как писал Главред, утром 10 ноября столицу России, а также Московскую область потревожили масштабные взрывы. В Раменском районе Подмосковья из-за падения обломков беспилотника горят два частных дома. Сообщается, что экстренные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 8 ноября был атакован нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Операцию провело Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Губернатор региона заявил о падении обломков дронов в Заводском районе, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

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