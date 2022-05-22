В Рубежном буряты по-варварски выловили из озера декоративных карпов и съели

Российские военные съели декоративную рыбу / Фото: Unsplash

В Луганской области, в городе Рубежное, близ Северодонецка, солдаты российской армии из Бурятии выловили декоративных карпов из озера и съели, рассказал сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Украина 24.

Он отметил, что рыбу разводил один из местных предпринимателей и та жила в одном из прудов. Однако, оккупанты решили, что ее можно съесть.

"Весь мир уже знает, что эта "доблестная" армия приехала убивать ради унитазов и стиральных машин", - подчеркнул Гайдай.

Он же отметил, что и в этом случае, российские солдаты действовали, как варвары.

Чиновник добавил, что сейчас у российских солдат нет ни одной военной доктрины.

Армия Украины разбивает военную технику войск РФ

Силы обороны Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по российским войскам. Враг пытался строить понтонную переправу, чтобы попасть на другой берег с перспективой окружения войск ВСУ на Донбассе. Однако за несколько дней вражеские войска понесли серьезные потери. Было уничтожено более 70 единиц военной техники.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге, который совершили бойцы ВСУ 6-й роты 92-й бригады в Харьковской области. Военные 24 февраля, в день военного вторжения РФ, вступили в бой с российскими войсками в Старом Салтове. Украинские бойцы попали в окружение, но победили. На следующий день, 25 февраля, они отбили попытку врага наступать на Харьков. Примечательно, что у оккупантов было гораздо больше личного состава и техники, чем у украинских военных.

В Николаевской области украинские военные сбили российский военный самолет. Остались от него только обломки. Самолет оценили в 50 миллионов долларов США.

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