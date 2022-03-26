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"Вам не показывают, как горят люди": очевидцы рассказали о смерти и ужасе в Мариуполе

26 марта 2022, 22:56

В Мариуполе люди собирали снег, чтобы растопить его на костре и приготовить себе еду.

Роддом, Мариуполь
Последствия удара РФ по роддому Мариуполя / Reuters

Беженец из Мариуполя Кристина Джолос рассказала о том, как и чем живет город, который планомерно уничтожается российскими оккупантами.

Как написана она в Facebook, Мариуполь превратился в город смерти и ужаса.

Она говорит, что в городе давно нет связи, воды, газа, скорых, люди с оторванными конечностями истекают кровью во дворах, и им некому помочь: "Погибших просто прикапывают на месте, а впоследствии родные не могут их найти. Чаще это происходит во время поиска воды, в очередях у колодцев или при приготовлении супа на костре".

По ее словам, люди собирали снег, чтобы растопить его на костре и приготовить себе еду.

"Моя семья была в приюте гимназии номер два, три дня назад туда прилетел снаряд, выбило часть окон, женщину в бедро ранило осколком, она всю ночь лежала на первом этаже гимназии и умоляла дать яду, чтобы не чувствовать боли, в больницу везти никому", - делится она воспоминаниями

Жительница Мариуполя рассказала: "В мой подъезд прилетели два снаряда, два в мой двор, там же мужу таким же снарядом оторвало ногу. Моя мама Анжела и трое моих братьев — Роман (16 лет), Вася (11 лет) и Владислав (9 лет) — остались в центре города, в доме на пятом этаже. Свекровь Любовь и свекор Анатолий на девятом этаже, напротив МДУ, где дома до 9 этажа иссечены осколками. В городе почти нет убежищ, их не хватает, нет бункеров с вентиляцией, в лучшем случае — цокольные этажи, в доме моей мамы его нет".

/ Facebook К.Джолос

По ее словам, умерших не вывозят, полиция рекомендует родственникам умерших естественной смертью, открывать окна и класть трупы на балкон, а затем везти в молитвенный дом.

"Я знаю, вы думаете, что понимаете, но вы никогда не поймете, если там не были. Не знаю, что будет дальше, но молюсь, чтобы это не повторилось ни в одном из городов Украины и мира, и ни с одной семьей и матерью: девочка, родившая ребенка в больнице, куда прилетел снаряд, беременная, умершая в той же больнице, не успев дать жизнь, мать, которая, дрожа от страха, накрывает сына в коридоре. Вам показывают, как горят дома, но не показывают, как горят люди", - добавила Джолос.

Мариуполь в Донецкой области блокирован войсками России. Полк МВД Азов продолжает держать оборону города. Российские войска обстреливают город, наносятся ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Гибнут мирные люди. В Мариуполе гуманитарная катастрофа.

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