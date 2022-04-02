ВСУ устроили оккупантам "Чернобаевку": Арестович заявил об ударе по колонне РФ из Курской области

Армия Украины уничтожила батальон и батарею САУ российских войск, которые зашли с Курской области - ОП / Reuters

Россия осуществляет попытку ввести свои оккупационные войска из Курской области на территорию Украины. Однако такие действия направлены не на создание нового атакующего подразделения, а на удержание своих войск от поражения. По одной из колонн, вошедших на украинскую территорию, ВСУ уже нанесли мощный удар. Были уничтожены батальон и батарея самоходных артиллерийских установок. Образовалась новая "Чернобаевка". Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе брифинга ОП в субботу, 2 апреля, он рассказал о том, что россияне пытаются продолжать военную интервенцию на территорию Украины в виде запуска своих войск с Курской области.

Читайте такжеОдин пуск ПТРК – пункт оккупантов уничтожен: ВСУ показали, как "поохотились" на ЛуганщинеОднако такие группировки не несут угрозы для Сумской, Киевской и Черниговской областей, так как они созданы для прикрытия отвода других войск на территорию России. Москва, таким образом, пытается удержать свои войска от поражения ВСУ.

"Противник пытается вводить из Курской области определенное количество своих войск, но нужно понимать ситуацию. Это не попытка создать новую ударную группировку. Это попытка удержать свои войска от поражения от Вооруженных сил Украины хоть как-то", - сказал чиновник.

При этом он добавил, что по одной из таких колонн армия Украины уже нанесла удар, в результате чего были сокрушены батальон и батарея самоходных артиллерийских установок.

"По одной из таких колонн, зашедшей сегодня ночью, был нанесен очень мощный удар и там образовалась этакая "Чернобаевка", - подчеркнул Алексей Арестович.

ВСУ сокрушают войска РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, как украинские военные во время боев с российскими оккупационными войсками захватили редкий трофей. Речь идет о произведенной в России новой портативной системе спутниковой связи Аурига-1.2В. Такое устройство позволяет подключиться к закрытым каналам связи при любых погодных условиях.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что во время зачистки Киевской области от вражеских войск РФ в поселке Дмитровка украинские военные совершили героический поступок. Два танка сил обороны Украины сокрушили танковую роту врага, которая состояла из 10 танков и воздушно-десантного батальона. Противник из-за этого вынужден был отступить.

На Сумщине Вооруженные силы Украины точно ударили по российскому танку Т-72 Б3. В итоге боевую машину, которую в России считают "своей гордостью", разорвало на части.

Главред рекомендует: