ВСУ выбили оккупантов из Дергачей: враг получил по зубам на Харьковщине

/ Макс Левин

Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из Дергачей в Харьковской области и полностью контролируют территорию.

Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Вооруженные силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачей и полностью контролируют территорию. Там уже длительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался окружить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление", - отметил он.

По словам Синегубова, среди потерь техники врага - 2 танка и 2 бронированных автомобиля.

Украинские военные потерь не понесли.

Реклама

"Мы на своей земле и будем защищать каждый сантиметр! Слава Вооруженным силам Украины", - подчеркнул председатель ОВА.

Дергачи – важный транспортный узел. Через него проходят трассы областного значения и ж/д ветка Харьков – Белгород.

Ранее сообщалось, что группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи. В результате удара ВСУ в Киевской области силы российских оккупантов понесли существенные потери.

"В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери", - подчеркивается в сводке.